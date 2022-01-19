Ангелі Меркель підшукали роботу в ООН

https://racurs.ua/ua/n165893-angeli-merkel-pidshukaly-robotu-v-oon.html

Ракурс

Ангела Меркель, колишній канцлер Німеччини, знайшла нову роботу в Організації об'єднаних націй (ООН).

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Меркель очолити консультативний орган. Про це повідомляє Politico.

Відомо, що Меркель запропонували стати головою органу з глобальних суспільних благ, які приносять користь всьому людству. У разі відмови Меркель також можуть запропонувати посаду виконавчого секретаря Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Термін повноважень чинного голови секретаріату Патрісії Еспінози спливає цього літа. Уточнюється, що на цей час Меркель не відповіла на пропозицію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ангела Меркель попрощалася з посадою федерального канцлера Німеччини. Урочиста церемонія відбулася ввечері 2 грудня в Берліні.

Джерело: Politico