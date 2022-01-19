https://racurs.ua/ua/n165894-koronavirus-znovu-spalahnuv-v-ukrayini-ponad-12-tys-vypadkiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні підхопили 12 тис. 815 українців — інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка.

Натомість летальних випадків суттєво поменшало. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За минулу добу, 18 січня, до лікарень потрапили 2 тис. 401 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 163 українців. Серед хворих 1 тис. 422 дітей і 464 медпрацівники.

18 січня вакцинальні пункти прищепили першою дозою 30 тис. 201 людину. Повний курс вакцинації дістали 36 тис. 744 українці. Усього додаткову дозу дістали 10 тис. 687 людей, бустерну дозу — 131 тис. 178 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим МОЗ періодично переглядає межі карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації в регіонах. Станом на 18 січня в Україні показники вже у чотирьох областях відповідають рівню «помаранчевої» зони.