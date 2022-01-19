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Ракурс

Коронавірус знову спалахнув в Україні — понад 12 тис. випадків (ІНФОГРАФІКА)

19 січ 2022, 09:07
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Коронавірус в Україні підхопили 12 тис. 815 українців — інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка.

Натомість летальних випадків суттєво поменшало. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Динаміка розповсюдження коронавірусу. Інфографіка: РНБО

За минулу добу, 18 січня, до лікарень потрапили 2 тис. 401 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 163 українців. Серед хворих 1 тис. 422 дітей і 464 медпрацівники.

Коронавірус у регіонах. Інфографіка: МОЗ


18 січня вакцинальні пункти прищепили першою дозою 30 тис. 201 людину. Повний курс вакцинації дістали 36 тис. 744 українці. Усього додаткову дозу дістали 10 тис. 687 людей, бустерну дозу — 131 тис. 178 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим МОЗ періодично переглядає межі карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації в регіонах. Станом на 18 січня в Україні показники вже у чотирьох областях відповідають рівню «помаранчевої» зони.

Джерело: Ракурс


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