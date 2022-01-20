Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n165943-katastrofu-dlya-rosiyi-v-razi-vtorgnennya-do-ukrayiny-poobicyav-bayden.html

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Джо Байден під час прес-конференції за підсумками першого року свого перебування на посаді президента США заявив, що залежно від подальших дій Кремля в ситуації навколо України визначатимуться наслідки для Росії, а в разі повномасштабного вторгнення РФ очікує «катастрофа».

Про це повідомляє видання «Голос Америки».

Росія буде притягнута до відповідальності, якщо вона вторгнеться (в Україну — ред.), і це залежить від того, що вона зробить, — наголосив Байден.

За словами Байдена, «невелике вторгнення» з боку Росії спричинить меншу реакцію.

Якщо ж Вони зроблять те, на що вони здатні з силами, які вони накопичили на кордоні, це буде катастрофою для Росії, — наголосив президент США.

Він додав, що США «вже надали понад 600 млн дол. складного оборонного устаткування Україні».

Слова Байдена про «невелике вторгнення» зустріли нерозуміння в експертних та політичних колах.

Чи відкрив Байден двері для Росії, розрізняючи повне вторгнення в Україну та «невелике вторгнення»?, — відреагував на цю заяву Байдена політичний експерт CNN Джим Шутто.

Згодом у Білому домі пояснили, що саме мав на увазі Байден, говорячи про «невелике вторгнення». Речниця Ради національної безпеки США Емілі Гоум у Твіттері зазначила, що Байден мав на увазі «різницю між військовими/невійськовими діями/діями бойовиків/кібердіями росіян».

Такі дії (Росії — ред.) отримають відповідну реакцію у координації з союзниками та партнерами, — наголосила вона.

Також слова Байдена роз’яснила прес-секретар Джейн Псакі, заява якої опублікована на сайті Білого дому.

Президент Байден чітко висловив свою позицію щодо президента Росії: Якщо будь-які російські військові сили перейдуть український кордон, це буде новим вторгненням, і воно буде зустрінуте швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю Сполучених Штатів та наших союзників, — наголосила Псакі.

Псакі додала, що Байдену відомо про наявність у росіян значних можливостей агресії без військових дій, включаючи кібератаки і парамілітарну тактику.

І він підтвердив сьогодні, що ці акти російської агресії будуть зустрінуті рішучою, взаємною та спільною відповіддю, — резюмувала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні заявив, що українцям не потрібно панікувати та накручувати себе через новини про можливу повномасштабну війну з Росією.

Джерело: «Голос Америки»