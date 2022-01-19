Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ. Скріншот з відео

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Володимир Зеленський, президент України, звернувся до українців через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Глава держави дивується, що саме зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією та про вторгнення. Заяву президента 19 січня з’явилася на сторінці Зеленського у Facebook.

А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більше, зараз став більше ажіотаж навколо них, — каже президент.

Зеленський упевнений, що українцям не потрібно панікувати та накручувати себе через новини про можливу повномасштабну війну з Росією.

Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтися. Всім нашим партнерам бути дієвими, і не на словах. Важлива не тільки інформація про те, що буде робити світ, — зазначив він.

Президент додав, що Україна повинна бути готова до війни, хоч не хоче її. Наголосив, що Збройні сили постійно оновлюються. Попри це, за словами Зеленського, у Києві працюють над дипломатичним вирішенням питання.

Нагадаємо, у січні глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що поразка України у війні з РФ означатиме кінець усієї світової безпеки, яка встановилася після Другої світової війни. При цьому він висловлював упевненість, що в разі війни з Росією 90% населення захищатимуть Україну.