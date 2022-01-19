Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России. Скриншот с видео

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Владимир Зеленский, президент Украины, обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России в Украину.

Глава государства удивляется, что именно сейчас все новости и информационное пространство полны похожими сообщениями о войне с Россией и о вторжении. Заявление президента 19 января появилось на странице Зеленского в Facebook.

А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал более ажиотаж вокруг них, — говорит президент.

Зеленский уверен, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможной полномасштабной войне с Россией.

Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир, — отметил он.

Президент добавил, что Украина должна быть готова к войне, хоть не хочет ее. Подчеркнул, что Вооруженные силы постоянно обновляются. Несмотря на это, по словам Зеленского, в Киеве работают над дипломатическим решением вопроса.

Напомним, в январе глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что поражение Украины в войне с РФ будет означать конец всей мировой безопасности, которая установилась после Второй мировой войны. При этом он выражал уверенность, что в случае войны с Россией 90% населения будут защищать Украину.