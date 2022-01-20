Джо Байден, фото: Gage Skidmore

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Джо Байден на пресс-конференции по итогам первого года своего пребывания на посту президента США заявил, что в зависимости от дальнейших действий Кремля в ситуации вокруг Украины будут определяться последствия для России, а в случае полномасштабного вторжения РФ ожидает «катастрофа».

Об этом сообщает издание «Голос Америки».

Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется (в Украину — ред.), и это зависит от того, что она сделает, — подчеркнул Байден.

По словам Байдена, «небольшое вторжение» со стороны России приведет к меньшей реакции.

Если же они сделают то, на что они способны с силами, которые накопили на границе, это будет катастрофой для России, — подчеркнул президент США.

Он добавил, что США «уже выделили более 600 млн дол. сложного оборонного оборудования в Украине».

Слова Байдена о «небольшом вторжении» встретили непонимание в экспертных и политических кругах.

Открыл ли Байден двери для России, различая полное вторжение в Украину и «небольшое вторжение»?, — отреагировал на это заявление Байдена политический эксперт CNN Джим Шутто.

Впоследствии в Белом доме объяснили, что именно имел в виду Байден, говоря о «небольшом вторжении». Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Гоум в Твиттере отметила, что Байден имел в виду «разницу между военными/невоенными действиями/действиями боевиков/кибердействиями россиян».

Такие действия (России — ред.) получат ответную реакцию в координации с союзниками и партнерами, — подчеркнула она.

Также слова Байдена разъяснила пресс-секретарь Джейн Псаки, заявление которой опубликовано на сайте Белого дома.

Президент Байден четко выразил свою позицию по отношению к президенту России: Если любые российские военные силы перейдут украинскую границу, это будет новым вторжением, и оно будет встречено быстрым, жестким и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников, — подчеркнула Псаки.

Псаки добавила, что Байдену известно о наличии у россиян значительных возможностей агрессии без военных действий, включая кибератаки и парамилитарную тактику.

И он подтвердил сегодня, что эти акты российской агрессии будут встречены решительным, взаимным и общим ответом, — резюмировала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможной полномасштабной войне с Россией.

Источник: «Голос Америки»