В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 19 января, были обнаружены еще 18 тыс. 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания 2 тыс. 44 ребенка и 492 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, в Ивано-Франковской области был зафиксирован печальный рекорд заболеваемости с начала пандемии — 2 тыс. 777 случаев.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 151 больного, выздоровели 4 тыс. 446 человек. От осложнений COVID-19 в сутки умер 131 человек.

За сутки проведены 111 тыс. 137 тестирований на коронавирус.

В течение 19 января проведены 74 тыс. 759 прививок от COVID-19. Из них:

первую дозу получили 26 тыс. 976 человек;

вторую дозу получили 32 тыс. 338 человек;

дополнительную дозу получили 518 человек;

бустерную дозу получили 14 тыс. 927 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 3 млн 799 тыс. 382 человека;

выздоровели 3 млн 571 тыс. 782 пациента;

умерли 98 тыс. 843 больных;

прививки от коронавируса получил 15 млн 80 тыс. 101 человек (из них первую дозу получили 15 млн 80 тыс. 99 человек, две дозы — 14 млн 375 тыс. 825 человек, дополнительную дозу — 11 тыс. 205 человек, бустерную дозу — 146 тыс. 105 человек).

Напомним, уже в восьми регионах Украины был обнаружен штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.