Україна накриє небувала хвиля ковіду - Ляшко

https://racurs.ua/ua/n165950-ukrayina-nakryie-nebuvala-hvylya-kovidu-lyashko.html

Ракурс

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу. Його епіцентр — у західних областях.

Про це повідомив 20 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

В Україні за вчора вже зафіксовано 18 тис. 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це свідчить, що в Україні почався спалах. Епіцентр спалаху — західна Україна, — сказав він.

Ляшко пояснив, що причиною нової хвилі інфекції є штам «Омікрон». Він вже виявлений у 49 країнах, і в Україні — у 10 областях. До восьми, які були станом на 19 січня, додались Івано-Франківська і Херсонська області, де теж зафіксовано циркуляцію штаму.

Ми не можемо вже говорити про домінування штаму «Омікрон», але те, що він вже є на території України, говорить, що нам потрібно готуватись до великих цифр кількості випадків коронавірусу, — наголосив керівник МОЗ.

За словами Ляшка, найскладніша епідситуація — в Івано-Франківській області. Негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській.

Цього разу хвиля захворюваності буде відрізнятись від попередніх. У першу чергу за кількістю виявлених випадків, — наголосив міністр.

Ляшко нагадав, що наприкінці грудня — початку січня в країні було за тиждень по 30 тис. нових випадків, а цього тижня така кількість інфікувань зареєстрована всього за два дні.

Міністерство охорони здоров’я направило подання про розгляд Державною комісією ТЕБ та НС питання щодо встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області.