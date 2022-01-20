Україну накриє небувала хвиля ковіду — Ляшкоhttps://racurs.ua/ua/n165950-ukrayina-nakryie-nebuvala-hvylya-kovidu-lyashko.htmlРакурс
В Україні розпочався новий спалах коронавірусу. Його епіцентр — у західних областях.
Про це повідомив 20 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.
В Україні за вчора вже зафіксовано 18 тис. 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це свідчить, що в Україні почався спалах. Епіцентр спалаху — західна Україна, — сказав він.
Ляшко пояснив, що причиною нової хвилі інфекції є штам «Омікрон». Він вже виявлений у 49 країнах, і в Україні — у 10 областях. До восьми, які були станом на 19 січня, додались Івано-Франківська і Херсонська області, де теж зафіксовано циркуляцію штаму.
Ми не можемо вже говорити про домінування штаму «Омікрон», але те, що він вже є на території України, говорить, що нам потрібно готуватись до великих цифр кількості випадків коронавірусу, — наголосив керівник МОЗ.
За словами Ляшка, найскладніша епідситуація — в Івано-Франківській області. Негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській.
Цього разу хвиля захворюваності буде відрізнятись від попередніх. У першу чергу за кількістю виявлених випадків, — наголосив міністр.
Ляшко нагадав, що наприкінці грудня — початку січня в країні було за тиждень по 30 тис. нових випадків, а цього тижня така кількість інфікувань зареєстрована всього за два дні.
Міністерство охорони здоров’я направило подання про розгляд Державною комісією ТЕБ та НС питання щодо встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області.
Область вже перевищує три індикаторні показники, визначені в постанові про адаптивний карантин. Два з цих показників свідчать про зростання навантаження на медичну систему: рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.
Ляшко нагадав, що встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки передбачає роботу закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, що зроблений за 72 години. Такі ж вимоги встановлюються і до роботи торгово-розважальних центрів, готелів, кінотеатрів та інших закладів культури, спортзалів, суб'єктів, що проводять торговельне і побутове обслуговування, у тому числі ринків.