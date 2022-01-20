Держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї

https://racurs.ua/ua/n165949-vashyngton-dozvolyv-krayinam-baltiyi-ozbrouvaty-kyyiv-amerykanskou-zbroieu-reuters.html

Ракурс

Державний департамент США дозволив країнам Балтії передати зброю Україні.

Три джерела агентства Reuters заявили, що, відповідно до чинних умов контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.

Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи «Джавелін», а Литва зможе надіслати ракети «Стінгер».

Про це повідомляє також Politico.

Associated Press повідомляє, що президент США Джо Байден не планує відправляти американські війська до України у разі можливої агресії Росії.

«Ракурс» розповідав, що Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо її кордонів та використовує ці військові приготування для прямого шантажу США та НАТО.

У разі відмови Заходу вжити російські «пропозиції» кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи «військового та військово-технічного характеру».

Інформація про дозвіл США передавати летальну зброю Україні з’явилася одночасно із найбільш жорсткою заявою президента США Джозефа Байдена щодо дій його країни проти Росії у випдку нової агресії проти Києва.