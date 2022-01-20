Вашингтон разрешил странам Балтии вооружать Киев американским оружием - Reuters

https://racurs.ua/n165949-vashington-razreshil-stranam-baltii-voorujat-kiev-amerikanskim-orujiem-reuters.html

Ракурс

Государственный департамент США разрешил странам Балтии передать оружие Украине.

Об этом заявивли три источника агентства Reuters.

Согласно действующим условиям контроля за оборотом произведенного в США оружия, государства должны получить согласование Госдепа перед передачей оборудования третьей стороне.

Соглашение позволит Эстонии передать Украине противотанковые системы «Джавелин», а Литва сможет прислать ракеты «Стингер».

Об этом сообщает также Politico.

Associated Press сообщает, что президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска в Украину в случае возможной агрессии России.

«Ракурс» рассказывал, что Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ, а также использует эти военные приготовления для прямого шантажа США и НАТО.

В случае отказа Запада принять российские «предложения», кремлевские власти публично угрожают применить меры «военного и военно-технического характера».

Информация о разрешении США передавать летальное оружие Украине появилась одновременно с самым жестким заявлением президента США Джозефа Байдена о действиях его страны против России в случае новой агрессии против Киева.