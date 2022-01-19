Противотанковый комплекс NLAW, фото - Милитарный

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Министерство обороны Украины показало прибывшую из Великобритании очередную партию военного вооружения. Киев получил противотанковые средства NLAW.

Этот комплекс — Next Generation Light Anti-tank Weapon — разработала шведская компания Saab AB совместно с британцами из Thales по заданию и финансированию Минобороны Великобритании.

Он производится с 2009 года, в настоящее время заказаны 20 тыс. таких систем, сообщает «Милитарный».

NLAW является ручным одноразовым противотанковым средством с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Перед пуском наводчик с помощью прицела в течение трех секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерционным блоком ракеты, который при полете делает необходимые поправки, корректируя направление движения.

Общий вес системы 12,4 кг, ракета имеет диаметр 115 мм, способна поражать цели как по линии полета, так и сверху. Срок хранения комплекта NLAW составляет 20 лет.

17 января министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонные вооружения.

Мы приняли решение о поставках Украине легких систем противотанкового оборонного вооружения. Небольшой контингент военного персонала Великобритании также проведет обучение на раннем этапе в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL, — сказал Воллес.

Министр обороны отметил, что Лондон оставляет за собой право оказывать двустороннюю поддержку Украине, когда его просят об этом.

В украинском Минобороны заявили, что полученные от Лондона системы являются только оборонительным, а не наступательным средством.