Протитанковий комплекс NLAW, фото - Мілітарний

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Міністерство оборони України показало чергову партію військового озброєння, що прибула з Великої Британії. Київ отримав протитанкові засоби NLAW.

Цей комплекс — Next Generation Light Anti-tank Weapon — розробила шведська компанія Saab AB спільно з британцями з Thales за завданням та фінансуванням Міноборони Великої Британі.

Він виробляється з 2009 року, наразі замовлено 20 тис. таких систем, повідомляє «Мілітарний».

NLAW є ручним одноразовий протитанковим засобом з ефективною дальністю стрільби до 600 (у новій версії до 800) метрів. Перед пуском навідник за допомогою прицілу протягом трьох секунд відстежує кутову швидкість цілі, яка запам’ятовується інерційним блоком ракети, який під час польоту робить необхідні поправки, коригуючи напрям руху.

Загальна вага системи 12,4 кг, ракета має діаметр 115 мм, вона здатна вражати цілі як по лінії польоту, так і зверху. Термін зберігання комплекту NLAW становить 20 років.

17 січня міністр оборони Британії Бен Уоллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поставить Україні легкі протитанкові оборонні озброєння.

Ми прийняли рішення про постачання Україні легких систем протитанкового оборонного озброєння. Невелика кількість військового персоналу Великої Британії також проведе навчання на ранньому етапі протягом короткого періоду часу в рамках операції ORBITAL, — сказав Воллес.

Міністр оборони зазначив, що Лондон залишає за собою право надавати двосторонню підтримку Україні, коли її просять.

В українському Міноборони заявили, що отримані від Лондона системи є суто оборонним, а не наступальним засобом.