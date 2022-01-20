Чешская певица скончалась после того, как преднамеренно заразилась COVID-19

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Ракурс

В Чехии скончалась вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, заразившаяся коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения.

Смерть 57-летней певицы подтвердил BBC ее сын.

Горка писала в соцсетях, что поправлялась после положительного теста на коронавирус, но умерла через два дня после этой записи.

Сын певицы Ян Рек рассказал, что Горка намеренно заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и отца. Рек и его отец были полностью вакцинированы, но все равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Горка оставалась рядом. При этом певица прививок не делала.

Выздоровев, певица планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется.

В день своей смерти певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но вдруг у нее заболело в спине и она легла в спальне. Через 10 минут она задохнулась.

Гана Горка была вокалисткой фолк-группы Asonance, одной из старейших в Чехии. Она хотела заразиться вирусом, чтобы после выздоровления ее перемещение ничто не ограничивало, рассказал ее сын.

Ян Рек отмечает, что хотя его мать и не была вакцинирована, она не соблюдала никаких конспирологических теорий по поводу возникновения вируса или о вакцинах.

Она просто предпочла заражение вакцинации. О микрочипах или что-то подобном она не говорила, — рассказывает сын певицы.

Пытаться убедить ее привиться было бесполезно, поскольку на такие разговоры она реагировала очень эмоционально, добавил Ян.

Он надеется, что история его матери убедит больше людей привиться.

Если перед глазами есть примеры из реальной жизни, это более убедительно, чем графики и цифры. Цифрам тяжело сочувствовать, — говорит он.

Источник: BBC