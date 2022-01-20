В Зеленського просять Захід не нагнітати ситуацію, щоб уникнути паніки - УП

https://racurs.ua/ua/n165962-v-zelenskogo-prosyat-zahid-ne-nagnitaty-sytuaciu-schob-unyknuty-paniky-up.html

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В Офісі президента переконують, що розуміють реальну загрозу російської агресії, але не хочуть сіяти паніку.

Як розповіли джерела УП в найближчому оточенні президента, ОП отримує дані і від західних партнерів, і від розвідки у щоденному режимі. Так само постійно аналізуються різні, навіть найменш реальні, сценарії російського нападу.

Але ми уже жили в ситуації, коли щодня нам кричали, що от завтра-завтра Путін нападе. Це нічим хорошим не закінчувалось. Ми собі такого не можемо дозволити. Ми не можемо сіяти паніку. Наша сила в стабільності, стабільності економіки, гривні і так далі, — сказав один із високих чинів офісу Зеленського.

Крім того, Банкова просить на всіх міжнародних зустрічах у партнерів не нагнітати даремно ситуацію, щоб не створювати в Україні паніку.

Бо якщо люди побіжать знімати долари і змітати все з полиць магазинів, то «ніякого вторгнення не треба буде», — передає телеграм-канал «УП-off record» слова співробітника ОП.

Нагадаємо, що 19 січня президент Зеленський записав екстрене відеозвернення до українців. Він закликав співвітчизників не панікувати, не бігти в магазин за гречкою та сірниками, не знімати гроші з рахунків, а ЗМІ не сіяти паніку на тлі повідомлень про можливе вторгнення російських військ.

Увага іноземних лідерів напочатку 2022 року знову прикута до України. Третій день поспіль Київ відвідують міністри закордонних справ країн G7: у понеділок Анналена Бербок з Німеччини, у вівторок Мелані Жолі з Канади, а в середу приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен.

ЗМІ повідомляли, що у п’ятницю Анналена Бербок повернеться в Україну. Цього разу разом зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жан-Ів Ле Дріаном, щоб поговорити із Володимиром Зеленським та відвідати лінію зіткнення на Донбасі (як це нещодавно зробив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель).

Також планується зустріч з міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс. Кілька днів тому її уряд погодив надання Україні зброї, і перші борти з гранатометами NLAW уже прибули до України.