У Зеленского просят Запад не нагнетать ситуацию, чтобы избежать паники — УП

https://racurs.ua/n165962-u-zelenskogo-prosyat-zapad-ne-nagnetat-situaciu-chtoby-izbejat-paniki-up.html

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В Офисе президента утверждают, что понимают реальную угрозу российской агрессии, но не хотят сеять панику.

Как рассказали источники УП в ближайшем окружении президента, ОП получает данные и от западных партнеров, и от разведки в ежедневном режиме. Так же постоянно анализируются разные, даже менее реальные, сценарии российского нападения.

Но мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что завтра-завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не кончалось. Мы такого себе не можем позволить. Мы не можем сеять панику. Наша сила в стабильности, стабильности экономики, гривны и так далее, — сказал один из высоких чинов офиса Зеленского.

Кроме того, Банковая просит на всех международных встречах у партнеров не нагнетать понапрасну ситуацию, чтобы не создавать в Украине панику.

Если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок магазинов, то «никакого вторжения не надо будет», — передает телеграм-канал «УП-off record» слова сотрудника ОП.

Напомним, что 19 января президент Зеленский записал экстренное видеообращение к украинцам. Он призвал соотечественников не паниковать, не бежать в магазин за гречкой и спичками, не снимать деньги со счетов, а СМИ не сеять панику на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск.

Внимание иностранных лидеров в начале 2022 года снова приковано к Украине. Третий день Киев посещают министры иностранных дел стран G7: в понедельник Анналена Бербок из Германии, во вторник Мелани Жоли из Канады, а в среду приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен.

СМИ сообщали, что в пятницу Анналена Бербок вернется в Украину. На этот раз вместе со своим французским коллегой, министром иностранных дел Жан-Ив Ле Дрианом, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским и посетить линию столкновения на Донбассе (как это недавно сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель).

Также планируется встреча с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс. Несколько дней назад правительство согласовало предоставление Украине оружия, и первые борта с гранатометами NLAW уже прибыли в Украину.