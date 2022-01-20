https://racurs.ua/n165979-sosiska-spasla-jizn-sobake-v-britanii-foto.html

Ракурс

В Великобритании спасатели из организации Denmead Drone Search & Rescue спасли собаку Милли на воде с помощью сосиски, привязанной к дрону.

Милли исчезла 13 января, отбежав от хозяйки. Животное нашли на следующий день на прибрежной мели, но добраться до собаки не могли, поскольку животное боялось людей. Об этом сообщает The Guardian.

Тогда оператор беспилотника предложил привязать к нему сосиску, чтобы Милли бежала за ней. Сосиску для дрона приготовила женщина, которая жила неподалеку. План сработал — Милли пошла за сосиской и выбежала на мель, откуда ее успешно забрали и затем вернули владелице.

Если бы мы не вытащили ее (Милли — ред.) с той территории, то пришла бы волна, и животное могло бы утонуть. Такого мы раньше не делали — сосиски стали крайней мерой, потому что доплыть до нее на лодке или любым другим способом мы не могли, — рассказывают спасатели.



Напомним, ранее мы сообщали, что новое исследование показало, что собаки способны отличать родной язык хозяина от иностранных языков.

Источник: The Guardian