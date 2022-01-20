В Украине появился новый день памяти

https://racurs.ua/n165978-v-ukraine-poyavilsya-novyy-den-pamyati.html

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День памяти защитников Донецкого аэропорта ввели в Украине. Он будет проходить ежегодно 20 января.

В Министерстве обороны Украины подписали соответствующий приказ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ежегодно 20 января также будут организовываться и проводиться торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Донецкого аэропорта. Это, в частности, мероприятия по оказанию почестей памяти военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обороняли Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен зал памяти защитников Украины и памятный звон.

В частности, в военных частях ВСУ, высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводиться тематические встречи, лекции, книжные выставки, а также обсуждения документальных фильмов и кинохроник, посвященные теме обороны Донецкого аэропорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что до этого память защитников Донецкого аэропорта чествовали 16 января. Этот день был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали Донецкий аэропорт от российских оккупантов.