В Україні з’явився новий день пам’яті

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День вшанування захисників Донецького аеропорту запровадили в Україні. Він проходитиме щороку 20 січня.

У Міністерстві оборони України підписали відповідний наказ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Щороку 20 січня також будуть організовуватися й проводитися урочисті й пам’ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. Це, зокрема, заходи з вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ), які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована зала пам’яті захисників України та пам’ятний дзвін.

Зокрема, у військових частинах ЗСУ, вищих військових навчальних закладах й бібліотеках проводитимуться тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, а також обговорення документальних фільмів та кінохронік, що присвячені темі оборони Донецького аеропорту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до цього пам’ять захисників Донецького аеропорту вшановували 16 січня. Цей день був встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт від російських окупантів.