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День пам’яті захисників Донецького аеропорту. Фото: slovoidilo.ua
Пам’ять захисників Донецького аеропорту вшановують в Україні 16 січняhttps://racurs.ua/ua/n165769-pam-yat-zahysnykiv-doneckogo-aeroportu-vshanovuut-v-ukrayini-16-sichnya.htmlРакурс
Пам’ять захисників Донецького аеропорту вшановують в Україні у неділю, 16 січня.
Цей день був встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт від російських окупантів. Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами».
Захисники аеропорту стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України. Захищаючи Донецький аеропорт загинули понад 200 українських захисників, а поранення дістали понад 500.
16 січня православна церква вшановує пам’ять пророка Малахії та святого мученика Гордія. У народі 16 січня — Гордіїв день. Селяни вірили, що цього дня відьми можуть завдати шкоди домашньому господарству.
Тому корів у цей день годували вівсяною або борошняною кашею на молоці. Також потрібно було, щоб у хліві під час доїння не було нікого чужого. Якщо у корови зникло молоко, вірили, що його поцупила нечиста сила.
Народні прикмети на 16 січня:
- Зайці підходять до селищ — незабаром вдарять морози.
- На деревах видно пухнастий іній — опадів не передбачається.
- Рано світає — незабаром випаде сніг.
У світі 16 січня відзначають Всесвітній день снігу, це свято було створене Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) і відзначається у третю неділю січня. Вперше День снігу відзначили взимку у 2012 році, тоді у проведенні свята взяли участь понад 20 країн світу. Згодом День снігу став популярним ще в більшості країн.
16 січня в історії:
- 1918 рік — Центральна Рада ухвалила закон про створення Української добровольчої армії.
- 1919 рік — Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.
- 1954 рік — місто Проскурів перейменували на Хмельницький, Кам’янець-Подільську область — на Хмельницьку.
- 1963 рік — уперше пілотом авіалайнера на міжнародній лінії стала жінка — англійка Івонн Поуп.
- 2002 рік — Рада Безпеки ООН запровадила санкції на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.
Нагадаємо, навесні минулого року уряд погодив указ президента про запровадження в Україні нового професійного свята — Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято щороку відзначатимуть 25 травня.
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