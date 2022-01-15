День пам’яті захисників Донецького аеропорту. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n165769-pam-yat-zahysnykiv-doneckogo-aeroportu-vshanovuut-v-ukrayini-16-sichnya.html

Ракурс

Пам’ять захисників Донецького аеропорту вшановують в Україні у неділю, 16 січня.

Цей день був встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт від російських окупантів. Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами».

Захисники аеропорту стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України. Захищаючи Донецький аеропорт загинули понад 200 українських захисників, а поранення дістали понад 500.

16 січня православна церква вшановує пам’ять пророка Малахії та святого мученика Гордія. У народі 16 січня — Гордіїв день. Селяни вірили, що цього дня відьми можуть завдати шкоди домашньому господарству.

Тому корів у цей день годували вівсяною або борошняною кашею на молоці. Також потрібно було, щоб у хліві під час доїння не було нікого чужого. Якщо у корови зникло молоко, вірили, що його поцупила нечиста сила.

Народні прикмети на 16 січня:

Зайці підходять до селищ — незабаром вдарять морози.

На деревах видно пухнастий іній — опадів не передбачається.

Рано світає — незабаром випаде сніг.

У світі 16 січня відзначають Всесвітній день снігу, це свято було створене Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) і відзначається у третю неділю січня. Вперше День снігу відзначили взимку у 2012 році, тоді у проведенні свята взяли участь понад 20 країн світу. Згодом День снігу став популярним ще в більшості країн.

16 січня в історії:

1918 рік — Центральна Рада ухвалила закон про створення Української добровольчої армії.

1919 рік — Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.

1954 рік — місто Проскурів перейменували на Хмельницький, Кам’янець-Подільську область — на Хмельницьку.

1963 рік — уперше пілотом авіалайнера на міжнародній лінії стала жінка — англійка Івонн Поуп.

2002 рік — Рада Безпеки ООН запровадила санкції на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.

Нагадаємо, навесні минулого року уряд погодив указ президента про запровадження в Україні нового професійного свята — Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято щороку відзначатимуть 25 травня.