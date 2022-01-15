День памяти защитников Донецкого аэропорта. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Память защитников Донецкого аэропорта чтят в Украине в воскресенье, 16 января.

Этот день был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали Донецкий аэропорт от российских оккупантов. Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. За стойкость и несокрушимость украинских защитников назвали «киборгами».

Защитники аэропорта стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины. Защищая Донецкий аэропорт погибли более 200 украинских защитников, а ранения получили более 500.

16 января православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордея. В народе 16 января — Гордиев день. Селяне верили, что в этот день ведьмы могут нанести вред домашнему хозяйству.

Поэтому коров в этот день кормили овсяной или мучной кашей на молоке. Также нужно было, чтобы в хлеву во время дойки не было никого чужого. Если у коровы исчезло молоко, верили, что его стащила нечистая сила.

Народные приметы на 16 января:

Зайцы подходят к поселкам — вскоре ударят морозы.

На деревьях виден пушистый иней — осадков не предвидится.

Рано светает — вскоре выпадет снег.

В мире 16 января отмечают Всемирный день снега, этот праздник был создан международной федерацией лыжного спорта (FIS) и отмечается в третье воскресенье января. Впервые День снега отметили зимой в 2012 году, тогда в проведении праздника приняли участие более 20 стран мира. Со временем День снега стал популярным еще в большинстве стран.

16 января в истории:

1918 год — Центральная Рада приняла закон о создании Украинской добровольческой армии.

1919 год — Украинская Директория объявила войну большевистской России.

1954 год — город Проскуров переименован в Хмельницкий, Каменец-Подольскую область — в Хмельницкую.

1963 год — впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина-англичанка Ивонн Поуп.

2002 год — Совет Безопасности ООН ввел санкции на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан.

Напомним, весной прошлого года правительство согласовало указ президента о введении в Украине нового профессионального праздника — Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот праздник ежегодно будут отмечать 25 мая.