Конкурс ледяных скульптур во Львове. Фото: «Укринформ»

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Ракурс

Конкурс ледяных скульптур состоялся на площади перед Оперным театром во Львове.

Конкурс начался 14 января и завершился сегодня, 15 февраля. В течение двух дней пятеро профессиональных скульпторов и выпускников Академии художеств работали над созданием ледяных шедевров с помощью ледорубов, болгарок и электропил. В мероприятии принимали участие Сергей Жолудь, Денис Шиманский, Владимир Семкив, Юрий Царенко и Тарас Попович. Об этом сообщают «Укринформ» и «Высокий замок».

Отмечается, что конкурс проходил в рамках программы Львовской рождественской ярмарки. По словам самих художников, из-за плюсовой температуры и оттепели во Львове куски льда очень тяжело крепились друг к другу. Несмотря на это скульпторы не сдавались.

Победителем конкурса ледовых скульптур в 2022 году стал Денис Шиманский родом из Луцка, который создал скульптуру «Крылатые танцы».

Напомним, в феврале 2021 года набережная города Бердянск Запорожской области стала похожей на сказочное место. Это произошло после того, как после мощной метели и осадков набережная курортного города покрылась льдом.

Источники: «Укринформ», «Высокий замок»