Людям полезно забывать некоторые вещи, говорят ученые. Фото: ppt-online.org

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Ракурс

Пользу забывания объяснили ученые из Ирландии.

Процесс забывания человеком некоторых вещей это не ошибка, а функциональная особенность мозга, которая позволяет ему динамично взаимодействовать с окружающей средой. Научная работа опубликована на веб-странице на сайте Тринити-колледжа в Дублине.

По словам биологов, людям полезно забывать некоторые вещи, потому что этот процесс способствует более гибкому поведению. Человек начинает принимать более взвешенные решения. Ученые установили, если воспоминания родились в обстоятельствах, которые не совсем соответствуют текущей среде, их забывание может положительно повлиять на самочувствие.

По мнению одного из авторов научной работы Томаса Райана, забывание — это своеобразный процесс обучения, во время которого мозг удаляет одни воспоминания, а сохраняет другие.

Поскольку на скорость забывания влияют условия окружающей среды, специалисты предполагают, что забывание является частью обучения, — объясняет он.

Напомним, канадские ученые из Университета Лаваля выяснили, почему тяжелая депрессия влияет на женщин и мужчин по-разному. Специалисты исследовали мозг людей с депрессией на момент смерти и обнаружили изменения, расположенные в разных для каждого пола частях мозга.