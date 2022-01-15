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Ракурс
Людям корисно забувати деякі речі, кажуть вчені. Фото: ppt-online.org

Людям корисно забувати деякі речі — медики пояснили, чому

15 січ 2022, 20:41
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Користь забування пояснили вчені з Ірландії.

Процес забування людиною деяких речей це не помилка, а функціональна особливість мозку, яка дозволяє йому динамічно взаємодіяти з навколишнім середовищем. Наукова робота опублікована на веб-сторінці на сайті «Трініті-коледжу» в Дубліні.

За словами біологів, людям корисно забувати деякі речі, бо цей процес сприяє більш гнучкій поведінці. Людина починає приймати більш зважені рішення. Вчені встановили, якщо спогади народилися в обставинах, які не зовсім відповідають поточному середовищу, їх забуття може позитивно вплинути на самопочуття.

На думку одного з авторів наукової роботи Томаса Раяна, забування — це своєрідний процес навчання, під час якого мозок видаляє одні спогади, а зберігає інші.


Оскільки на швидкість забування впливають умови навколишнього середовища, фахівці припускають, що забування є частиною навчання, — пояснює він.

Нагадаємо, канадські учені з Університету Лаваля встановили, чому важка депресія впливає на жінок і чоловіків по-різному. Фахівці досліджували мозок людей з депресією на момент смерті і виявили зміни, розташовані в різних для кожної статі частинах мозку.

Джерело: Ракурс


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