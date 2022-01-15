Масштабна пожежа спалахнула в заповіднику. Фото: ДСНС

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Пожежа у відомому заповіднику сталася в Одеській області у суботу, 15 грудня.

На території Нижньодністровського національного природного парку, Маяківської територіальної громади Одеського району загорівся очерет. Спочатку було зафіксовано два окремі осередки. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники відзначають, що поривчастий вітер розносить іскри у напрямку дачних будинків кооперативу Ватерсіті. Вогнеборці докладають зусиль, щоб вогонь не перекинувся на оселі. О 18.28 рятувальники локалізували займання очерету. Зараз триває ліквідація пожежі.

Причини загоряння зараз невідомі, це встановлять рятувальники та інспектори парку. Наразі відомо, що вигоріли великі території, вогонь знищив великий інформаційний стенд заповідника. Про загиблих птахів та тварин поки не повідомляється.

Як відомо, Нижньодністровський національний природний парк в Одеській області створили у 2008 році. Його площа становить понад 21 тис. 311 га. У нацпарку мешкає велика кількість фауни — дев’ять видів «червонокнижних» риб, 20 видів комах, два види плазунів, 20 видів ссавців, 58 видів птахів. На території парку зареєстровані понад 700 видів рослин, з яких 28 — рідкісні й занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, у Харкові сталася масштабна пожежа в університеті Каразіна. Рятувальникам довелося евакуювати студентів. Відомо, що загоряння сталося в актовій залі, а на першому і другому поверхах університету — задимлення.