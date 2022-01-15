Син королеви Єлизавети II опинився на межі розорення. Фото: Chris Jackson / Reuters

https://racurs.ua/ua/n165765-syn-korolevy-ielyzavety-ii-opynyvsya-na-meji-rozorennya-pislya-seks-skandalu.html

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Британський принц Ендрю, якого звинувачують у педофілії, опинився на межі фінансового краху.

Члену королівської родини загрожує розорення, оскільки він не може сплачувати рахунки на судові витрати з бюджетних грошей. Оплачувати ці речі йому доведеться з власної кишені. Про це повідомляє Daily Record.

Зазначається, що рахунки вже виросли до 2 млн фунтів стерлінгів. Крім того, до цієї суми може додатися ще й потенційна виплата в 10 млн фунтів обвинувачу Вірджинії Джуффре.

Принц вже розповів про своє скрутне становище найближчому оточенню.

Зараз рахунки ростуть, і можливість врегулювання — або, що ще гірше, судового рішення проти нього — широко обговорюється, він побоюється повного фінансового краху, — розповів журналістам один із них.

Нагадаємо, принц Ендрю склав з себе військові титули та королівські обов’язки з патронажу. Також він втратив право називатися «Його королівська високість». Все це відбулося на тлі сексуального скандалу.

Сина британської королеви Єлизавети II Ендрю підозрюють у сексуальному насильстві щодо Вірджинії Робертс-Джуффре. Жінка стверджує, що в 2001 році, коли їй було 17 років, американський фінансист і друг герцога Джеффрі Епштейн тричі змушував її займатися сексом з принцом.

Джерело: Daily Record