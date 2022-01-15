Сын королевы Елизаветы II оказался на грани разорения. Фото: Chris Jackson / Reuters

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Британский принц Эндрю, которого обвиняют в педофилии, оказался на грани финансового краха.

Члену королевской семьи грозит разорение, поскольку он не может оплачивать счета на судебные издержки из бюджетных денег. Оплачивать эти вещи ему придется из собственного кармана. Об этом сообщает Daily Record.

Отмечается, что счета уже выросли до 2 млн фунтов стерлингов. Кроме того, к этой сумме может добавиться еще и потенциальная выплата в 10 млн фунтов обвинителю Вирджинии Джуффре.

Принц уже рассказал о своем затруднительном положении ближайшему окружению.

Сейчас счета растут, и возможность урегулирования — или, что еще хуже, судебного решения против него — широко обсуждается, он опасается полного финансового краха, — рассказал журналистам один из них.

Напомним, принц Эндрю сложил с себя военные титулы и королевские обязанности по патронажу. Также он потерял право называться «Его королевское высочество». Все это произошло на фоне сексуального скандала.

Сына британской королевы Елизаветы II Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Женщина утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг герцога Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Источник: Daily Record