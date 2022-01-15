Масштабный пожар вспыхнул в заповеднике. Фото: ГСЧС

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Пожар в известном заповеднике произошел в Одесской области в субботу, 15 декабря.

На территории Нижнеднестровского национального природного парка, Маяковской территориальной общины Одесского района загорелся камыш. Сначала были зафиксированы две отдельные ячейки. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что порывистый ветер разносит искры в направлении дачных домов кооператива «Ватерсити». Пожарные прилагают усилия, чтобы огонь не перекинулся на дома. В 18.28 спасатели локализовали возгорание камыша. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Причины загорания сейчас неизвестны, это установят спасатели и инспектора парка. Сейчас известно, что выгорели большие территории, огонь уничтожил большой информационный стенд заповедника. О погибших птицах и животных пока не сообщается.

Как известно, Нижнеднестровский национальный природный парк в Одесской области создали в 2008 году. Его площадь составляет более 21 тыс. 311 га. В нацпарке обитает большое количество фауны — девять видов «краснокнижных» рыб, 20 видов насекомых, два вида пресмыкающихся, 20 видов млекопитающих, 58 видов птиц. На территории парка зарегистрированы более 700 видов растений, из которых 28 — редкие и занесенные в Красную книгу Украины.

Напомним, в Харькове произошел масштабный пожар в университете Каразина. Спасателям пришлось эвакуировать студентов. Известно, что возгорание произошло в актовом зале, а на первом и втором этажах университета — задымление.