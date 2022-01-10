Чому депресія впливає на жінок і чоловіків по-різному, встановили учені

Учені встановили, чому депресія по-різному впливає на чоловіків та жінок

https://racurs.ua/ua/n165518-chomu-depresiya-vplyvaie-na-jinok-i-cholovikiv-po-riznomu-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Канадські учені з Університету Лаваля, ймовірно, встановили, чому важка депресія впливає на жінок і чоловіків по-різному.

Учені досліджували мозок людей з депресією на момент смерті і виявили зміни, розташовані в різних для кожної статі частинах мозку. Вони також визначили потенційний біомаркер депресії у жінок, повідомляє видання EurekAlert.

Депресія дуже різна між чоловіками та жінками, — наголошують дослідники. — У жінок захворювання зустрічається вдвічі частіше, симптоми різні, а реакція на антидепресанти не така, як у чоловіків. Нашою метою було з’ясувати, чому.

Раніше в ході експериментів на тваринах учені встановили, що тривалий соціальний стрес у самців мишей послаблює гематоенцефалічний бар'єр, що відокремлює мозок від периферичного кровообігу. Ці зміни були викликані втратою білка під назвою клаудин-5 і були очевидні в прилеглому ядрі — частині мозку, пов’язаної з винагородою і контролем емоцій.

Дослідники виявили ті ж зміни в мозку чоловіків, які страждали від депресії на момент їхньої смерті.

Водночас в ході експериментів на самках мишей учені виявили, що зміни мозкового бар'єру, викликані втратою клаудіну-5, у них були розташовані в префронтальній корі. Такі ж результати показало дослідження мозку жінок, які страждали від депресії на момент смерті. Однак у чоловіків гематоенцефалічний бар'єр префронтальної кори не постраждав.

Префронтальна кора бере участь у регуляції настрою, а також у тривожності та самосприйнятті, — зазначають дослідники. — У самців мишей із хронічним стресом та у чоловіків з депресією ця частина мозку була незмінною. Ці результати свідчать про те, що хронічний стрес змінює мозковий бар'єр по-різному залежно від статі.

В ході подальшого дослідження учені виявили маркер крові, пов’язаний зі здоров’ям мозкового бар'єру. Маркер, розчинний Е-селектин, є запальною молекулою, що міститься у вищих концентраціях у крові самок мишей, які страждають від стресу. Він також присутній у зразках крові жінок з депресією, але не у чоловіків.

Сьогодні депресію все ще діагностують за допомогою анкет, — зазначають учені. — Наша група першою показала важливість нервово-судинного здоров’я при депресії та запропонувала розчинний Е-селектин як біомаркер депресії. Його потенційно можна використовувати для скринінгу та діагностики депресії. Його також можна використовувати для вимірювання ефективності наявних методів лікування або методів лікування, що розробляються.



Але спочатку необхідно провести клінічні дослідження на великій групі людей, щоб підтвердити надійність цього біомаркера, наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert