Почему депрессия влияет на женщин и мужчин по-разному, установили ученые

Ученые установили, почему депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

https://racurs.ua/n165518-pochemu-depressiya-vliyaet-na-jenschin-i-mujchin-po-raznomu-ustanovili-uchenye.html

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Канадские ученые из Университета Лаваля, вероятно, установили, почему тяжелая депрессия влияет на женщин и мужчин по-разному.

Ученые исследовали мозг людей с депрессией на момент смерти и обнаружили изменения, расположенные в разных для каждого пола частях мозга. Они также определили потенциальный биомаркер депрессии у женщин, сообщает издание EurekAlert.

Депрессия очень разная между мужчинами и женщинами, — отмечают исследователи. — У женщин заболевание встречается вдвое чаще, симптомы разные, а реакция на антидепрессанты не такая, как у мужчин. Нашей целью было выяснить, почему.

Ранее в ходе экспериментов на животных ученые установили, что длительный социальный стресс у самцов мышей ослабляет гематоэнцефалический барьер, отделяющий мозг от периферического кровообращения. Эти изменения были вызваны потерей белка под названием клаудин-5 и были очевидны в прилежащем ядре — части мозга, связанной с вознаграждением и контролем эмоций.

Исследователи обнаружили те же изменения в мозге мужчин, страдавших депрессией на момент их смерти.

В ходе экспериментов на самках мышей ученые обнаружили, что изменения мозгового барьера, вызванные потерей клаудина-5, у них были расположены в префронтальной коре. Такие же результаты показало исследование мозга женщин, страдавших депрессией на момент смерти. Однако у мужчин гематоэнцефалический барьер префронтальной коры не пострадал.

Префронтальная кора участвует в регуляции настроения, а также в тревожности и самовосприятии, — отмечают исследователи. — У самцов мышей с хроническим стрессом и у мужчин с депрессией эта часть мозга была неизменной. Эти результаты свидетельствуют о том, что хронический стресс изменяет мозговой барьер по-разному в зависимости от пола.

В ходе дальнейшего исследования ученые обнаружили маркер крови, связанный со здоровьем мозгового барьера. Маркер, растворимый Е-селектин, является воспалительной молекулой, содержащейся в более высоких концентрациях в крови самок мышей, страдающих стрессом. Он также присутствует в образцах крови женщин с депрессией, но не у мужчин.

Сегодня депрессию все еще диагностируют с помощью анкет, — отмечают ученые. — Наша группа первой показала важность нервно-сосудистого здоровья при депрессии и предложила растворимый Е-селектин как биомаркер депрессии. Его можно использовать для скрининга и диагностики депрессии. Его также можно использовать для измерения эффективности имеющихся методов лечения или разрабатываемых методов лечения.



Но сначала необходимо провести клинические исследования на большой группе людей, чтобы подтвердить надежность этого биомаркера, подчеркивают исследователи.

Источник: EurekAlert