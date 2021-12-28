Скульптура тигра из навоза, фото: «Новости Якутии»

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В РФ народный умелец Михаил Боппосов, житель села Волба Таттинского улуса Якутии, уже традиционно представил созданную из навоза скульптуру, символизирующую новый год.

Поскольку символом 2022 года по восточному календарю является тигр, Боппосов создал скульптуру в виде семейства тигров, сообщает издание «Новости Якутии».

Отмечается, что такая композиция является пожеланием, чтобы якутские семьи приумножались и чтобы в каждой из них было по меньшей мере по трое детей.

Боппосов стал известен в мире благодаря своим скульптурам из необычного для таких произведений материала — навоза. Первую скульптуру он создал в 2011 году. С тех пор умелец изготовил большие скульптуры в виде петуха, лошади, обезьяны, кобры, давящего коронавирус быка, Ждуна и т. д.

В этом году создать скульптуру ему помогал брат. Отмечается, что летом стало известно об обнаружении у умельца онкологического заболевания. Сейчас его состояние улучшилось, так что он смог создать новую скульптуру.

Я сейчас коров не держу, здоровье не позволяет, но решил не изменять традициям, — отметил Боппосов.

Источник: «Новости Якутии»