В оккупированном Крыму море окрасилось в «пивной» цвет (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n165025-v-okkupirovannom-krymu-more-okrasilos-v-pivnoy-cvet-foto-video.htmlРакурс
В оккупированном Крыму зафиксировали необычное явление — Черное море окрасилось в ярко-золотистый цвет.
Причина необычного цвета воды вполне естественная — подъем песка после шторма. Соответствующие кадры были сделаны и опубликованы жителем Евпатории на YouTube.
Очевидцы события и комментаторы в сети практически сразу обратили внимание на сходство моря с пивом — действительно, цвет воды и белая пена от волн напоминают популярный алкогольный напиток.
Специалисты считают желтое море обычным явлением, поскольку во время сильных штормов вода поднимает песок и он не оседает какое-то время, тем самым окрашивая воду в желтые оттенки.
Так называемый глава администрации города Роман Тихончук также сказал, что изменение цвета моря в районе Евпатории связано с тем, что в результате шторма со дна поднялось очень много песка.
Напомним, что летом россияне загрязнили нефтью под сотню квадратных километров Черного моря. Разлив нефти в Черном море произошел возле Новороссийска.