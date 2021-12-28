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Ракурс
В оккупированном Крыму море окрасилось в «пивной» цвет

В оккупированном Крыму море окрасилось в «пивной» цвет (ФОТО, ВИДЕО)

28 дек 2021, 17:20
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В оккупированном Крыму зафиксировали необычное явление — Черное море окрасилось в ярко-золотистый цвет.

Причина необычного цвета воды вполне естественная — подъем песка после шторма. Соответствующие кадры были сделаны и опубликованы жителем Евпатории на YouTube.

Очевидцы события и комментаторы в сети практически сразу обратили внимание на сходство моря с пивом — действительно, цвет воды и белая пена от волн напоминают популярный алкогольный напиток.

Специалисты считают желтое море обычным явлением, поскольку во время сильных штормов вода поднимает песок и он не оседает какое-то время, тем самым окрашивая воду в желтые оттенки.

Так называемый глава администрации города Роман Тихончук также сказал, что изменение цвета моря в районе Евпатории связано с тем, что в результате шторма со дна поднялось очень много песка.


Напомним, что летом россияне загрязнили нефтью под сотню квадратных километров Черного моря. Разлив нефти в Черном море произошел возле Новороссийска.

Источник: Ракурс


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