В окупованому Криму море забарвилося в «пивний» колір

https://racurs.ua/ua/n165025-v-okupovanomu-krymu-more-zabarvylosya-v-pyvnyy-kolir-foto-video.html

Ракурс

В окупованому Криму зафіксували незвичайне явище — Чорне море забарвилося у яскраво-золотистий колір.

Причина незвичайного кольору води цілком природна — підйом піску після шторму. Відповідні кадри зробив та опублікував житель Євпаторії на YouTube.

Очевидці події та коментатори в мережі практично відразу звернули увагу на схожість моря з пивом — справді, колір води та біла піна від хвиль нагадують популярний алкогольний напій.

Фахівці вважають жовте море звичайним явищем, оскільки під час сильних штормів вода піднімає пісок і він не осідає якийсь час, тим самим забарвлюючи воду в жовті відтінки.

Так званий голова адміністрації міста Роман Тихончук також сказав, що зміна кольору моря в районі Євпаторії пов’язана з тим, що в результаті шторму з дна піднялося багато піску.

Нагадаємо, що влітку росіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря. Розлив нафти в Чорному морі стався біля Новоросійська.