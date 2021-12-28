Скульптура тигра з гною, фото: «Новини Якутії»

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У РФ народний умілець Михайло Боппосов, житель села Волба Таттінського улусу Якутії, вже традиційно представив створену з гною скульптуру, яка символізує новий рік.

Оскільки символом 2022 року за східним календарем є тигр, Боппосов створив скульптуру у вигляді сімейства тигрів, повідомляє видання «Новини Якутії».

Зазначається, що така композиція є побажанням, щоб якутські сім’ї примножувалися і щоб у кожній із них було щонайменше по троє дітей.

Боппосов став відомим у світі завдяки своїм скульптурам з незвичайного для таких витворів матеріалу — гною. Першу скульптуру він створив у 2011 році. З того часу умілець виготовив великі скульптури у вигляді півня, коня, мавпи, кобри, бика, що давить коронавірус, Почекуна тощо.

У цьому році створити скульптуру йому допомагав брат. Зазначається, що влітку стало відомо про виявлення в умільця онкологічного захворювання. Наразі його стан покращився, тож він зміг створити нову скульптуру.

Я нині корів не тримаю, здоров’я не дозволяє, але вирішив не зраджувати традиції, — зазначив Боппосов.

Джерело: «Новини Якутії»