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Ракурс
Конкурс крижаних скульптур у Львові. Фото: «Укрінформ»

Конкурс крижаних скульптур відбувся у Львові — з’явилися яскраві фото

15 січ 2022, 21:14
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Конкурс крижаних скульптур відбувся на площі перед Оперним театром у Львові.

Конкурс розпочався 14 січня та завершився сьогодні, 15 лютого. Упродовж двох днів п’ятеро професійних скульпторів та випускників Академії мистецтв працювали над створенням крижаних шедеврів за допомогою льодорубів, болгарок та електропил. У заході брали участь Сергій Жолудь, Денис Шиманський, Володимир Семків, Юрій Царенко й Тарас Попович. Про це повідомляють «Укрінформ» та «Високий замок».

Зазначається, що конкурс тривав у межах програми Львівського різдвяного ярмарку. За словами самих художників, через плюсову температуру та відлигу у Львові шмати криги дуже важко кріпилися один до одного. Попри це скульптори не здавалися.

Переможцем конкурсу льодових скульптур у 2022 році став Денис Шиманський родом із Луцька, який створив скульптуру «Крилаті танці».

Конкурс крижаних скульптур у Львові. Фото: «Укрінформ»

Конкурс крижаних скульптур у Львові. Фото: «Укрінформ»

Конкурс крижаних скульптур у Львові. Фото: «Укрінформ»

Конкурс крижаних скульптур у Львові. Фото: «Укрінформ»

Конкурс крижаних скульптур у Львові. Фото: «Укрінформ»


Нагадаємо, у лютому 2021 року набережна міста Бердянськ Запорізької області стала схожою на казкове місце. Це відбулося після того, як після потужної хуртовини та опадів набережна курортного міста покрилася льодом.

Джерела: «Укрінформ», «Високий замок»

Джерело: Ракурс


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