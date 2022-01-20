https://racurs.ua/n165977-vnutrenniy-okean-nashli-v-zvezde-smerti-foto.html

Ракурс

Исследователи нашли сведения о легких колебаниях оси вращения Мимаса — спутника Сатурна — во время его пути вокруг планеты-хозяйки.

Мимас иногда в шутку называют «Звездой Смерти» из-за огромного кратера Гершеля диаметром 135 км. Об этом сообщает Science Direct.

При высоте стенок кратера в пять км и максимальной глубине в десять км, в центре есть «гора» высотой в шесть км. Диаметр спутника — 396 км, и вопрос, что с его орбитальными параметрами что-то не так, возник несколько лет назад, когда первые анализы данных «Кассини» показали его колебания.

По расчетам получалось, что наличие жидкого океана исключено. Чтобы поддерживать воду жидкой внутри спутника, его должна разогревать мощная приливная деформация от воздействия гравитации Сатурна. Но в этом случае мощные приливные силы должны были периодически деформировать поверхность Мимаса, выравнивая ее. А значит, древние неровности типа кратера там будут невозможны.

Исследователи из Юго-Западного исследовательского института (США) попробовали пересчитать данные зонда, чтобы проверить, возможна ли ситуация, когда приливное воздействие от Сатурна достаточно сильно, чтобы поддержать внутри Мимаса океан, но недостаточно сильно, чтобы держать его поверхность «молодой» и ровной.

Оказалось, при толщине внешней ледовой оболочки от 20 до 32 км приливного взаимодействия действительно не хватит для сглаживания ударных кратеров. При этом внутри тела будет достаточно тепло, чтобы внутренние 300 км Мимаса были в основном заполнены соленой водой.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрономы нашли необычную звезду типа Вольфа-Райе в туманности «Голубая вспышка».

Источник: Science Direct