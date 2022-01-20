Необычный способ удешевить производство вакцины от ковида нашли ученые

Табак. Фото: istock

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Ракурс

Вакцина от коронавируса может производиться дешевле и быстрее — растения табака могут помочь наработать много белка для создания гибридных вакцин.

У биотехнологического производства белков в растениях есть свои преимущества — оно не требует сложного оборудования и его легко можно расширить до промышленных масштабов. Об этом сообщает Plants.

Белок в растениях получается более полноценным, чем в клетках бактерий, его не нужно никак дорабатывать после выделения. Кроме того, можно не бояться, что полученный с помощью растений препарат будет загрязнен патогенами — растительные инфекции людям не страшны.

Обычно ген стараются ввести в геном самого растения, однако такой способ не вполне удачен — трансгенные растения синтезируют мало белка, а чтобы получить такое растение, может уйти несколько месяцев. Но если ген идет в виде вирусно-бактериальной посылки, это позволяет ускорить процесс и повысить «урожайность» белка.

Гибридную молекулу делают так — ДНК, в которой она закодирована, вводят в клетки, которые интенсивно размножаются и синтезируют нужный белок. В качестве клеток-«фабрик» используют бактерии, дрожжи, млекопитающих. Еще можно использовать растительные клетки. Соединение ДНК с фрагментом S-белка коронавируса с флагеллином Salmonella typhimurium вводят в геном вируса, который заражает бактерии Agrobacterium tumefaciens, а уже эти бактерии отправляются в один из видов табака.

Дальше выделяют насинтезированный белок из табачных листьев — за четыре дня на один грамм листьев удалось получить 110−140 микрограмм белка, который можно использовать в вакцине.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» оказался устойчив к вакцинации. В Израиле провели исследования с четырьмя дозами вакцины и установили, что достигнутого уровня антител недостаточно для защиты от нового штамма коронавируса.