https://racurs.ua/n165975-instagram-testiruet-podpisku-skolko-budet-stoit-smotret-lubimyh-blogerov.html

Ракурс

Instagram, известная социальная сеть, уже начала тестировать в США платную подписку с доступом к эксклюзивному контенту и функциям.

Ежемесячная платная подписка будет предоставлять доступ к эксклюзивным прямым эфирам и Stories. Об этом сообщил глава соцсети Адам Моссери в своем Twitter.

Цены будут в диапазоне от 0,99 дол. до 99,99 дол. в месяц, авторы страниц сами будут выбирать цену своих подписок. Те, кто оформил платную подписку, будут иметь фиолетовый значок — это позволит автору легче различать их.

В тестировании этой функции в США принимают участие, в частности, баскетболистка Седона Принс, олимпийская чемпионка по гимнастике Джордан Чайлз и астролог Ализа Келли. Компания обещает в течение следующих нескольких месяцев расширить количество стран, где эта функция будет доступна, и количество авторов, которые будут иметь платную подписку.

Напомним, ранее мы сообщали, что в приложении Instagram появится неожиданная функция Rage Shake («гневное встряхивание»).