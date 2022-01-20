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Ракурс

Instagram тестирует платную подписку — сколько будет стоить

20 янв 2022, 19:06
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Instagram, известная социальная сеть, уже начала тестировать в США платную подписку с доступом к эксклюзивному контенту и функциям.

Ежемесячная платная подписка будет предоставлять доступ к эксклюзивным прямым эфирам и Stories. Об этом сообщил глава соцсети Адам Моссери в своем Twitter.

Цены будут в диапазоне от 0,99 дол. до 99,99 дол. в месяц, авторы страниц сами будут выбирать цену своих подписок. Те, кто оформил платную подписку, будут иметь фиолетовый значок — это позволит автору легче различать их.


В тестировании этой функции в США принимают участие, в частности, баскетболистка Седона Принс, олимпийская чемпионка по гимнастике Джордан Чайлз и астролог Ализа Келли. Компания обещает в течение следующих нескольких месяцев расширить количество стран, где эта функция будет доступна, и количество авторов, которые будут иметь платную подписку.

Напомним, ранее мы сообщали, что в приложении Instagram появится неожиданная функция Rage Shake («гневное встряхивание»).

Источник: Ракурс


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