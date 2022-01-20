Інстаграм. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165975-instagram-testuie-pidpysku-skilky-koshtuvatyme-dyvytysya-ulublenyh-blogeriv.html

Ракурс

Instagram, відома соціальна мережа, вже почала тестувати у США платну підписку із доступом до ексклюзивного контенту та функцій.

Щомісячна платна підписка надаватиме доступ до ексклюзивних прямих ефірів та Stories. Про це повідомив глава соцмережі Адам Моссері у своєму Twitter.

Ціни будуть у діапазоні від 0,99 дол. до 99,99 дол. на місяць, автори сторінок самі обиратимуть ціну своїх підписок. Ті користувачі, які оформили платну підписку, матимуть фіолетовий значок — це дозволить автору легше розрізняти їх.

У тестуванні цієї функції у США беруть участь, зокрема, баскетболістка Седона Прінс, олімпійська чемпіонка з гімнастики Джордан Чайлз та астролог Аліза Келлі. Компанія обіцяє протягом наступних кількох місяців розширити кількість країн, де ця функція буде доступною, і кількість авторів, які матимуть платну підписку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у додатку Instagram з’явиться несподівана функція Rage Shake («гнівне струшування»).