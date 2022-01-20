Затримання. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n165974-prykordonnyky-slujyly-v-bandi-yaka-teroryzuvala-odesu-sbu-video.html

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Служба безпеки України (СБУ) під час спецоперації в Одесі нейтралізувала банду злочинців, до якої входили чинні правоохоронці.

Учасники банди тероризували мешканців Одеси, викрадали людей і вимагали з них гроші. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У випадку відмови сплачувати «данину», бандити тиснули на потерпілих та погрожували фізичною розправою. Злочинці представлялись поліцейськими і затримували громадян під вигаданими приводами. Після цього «вибивали» з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності. Крім того, зловмисники проводили «обшуки» і обкрадали оселі мешканців обласного центру.

Голова банди та його спільник є чинними співробітниками Держприкордонслужби. При цьому своїм «жертвам» вони представлялися співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів.

Наразі їм готується повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило поліцейського, який передавав наркотики арештованим у СІЗО. Спритний правоохоронець примудрявся передавати наркотичні речовини затриманим навіть у приміщенні суду.