Мінфін США ввів санкції проти політиків з України, двоє — з пулу Медведчука

https://racurs.ua/ua/n165973-minfin-ssha-vviv-sankciyi-proty-politykiv-z-ukrayiny-dvoie-z-pulu-medvedchuka.html

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Сполучені Штати Америки (США) запровадили санкції проти чотирьох громадян України за причетність до дестабілізації України.

Санкції введені у зв’язку зі «шкідливою діяльністю Росії за кордоном». Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Обмеження запровадили проти чинних нардепів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина, екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Олійника та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Тарас Козак — нардеп від ОПЗЖ, соратник Медведчука, власник заблокованих через санкції РНБО телеканалів «112-Україна», ZIK, NewsOne (сам він також потрапив під санкції РНБО).

Володимир Сівкович — народний депутат трьох скликань. Віце-прем'єр, був відповідальний за силовий блок у першому уряді Миколи Азарова з 11 березня по 13 жовтня 2010 року. Був заступником секретаря РНБО з жовтня 2010 року по грудень 2013 року та членом Партії регіонів.

Володимир Олійник — екс-нардеп, член фракції Партії регіонів із грудня 2012 року. Був заступником голови Комітету ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Також він колишній міський голова Черкас. У 2014 році став співавтором законів про диктатуру. Зараз ховається в Москві. Один з організаторів антиукраїнського так званого «Комітету порятунку України».

Олег Волошин — політолог-міжнародник, журналіст, член редколегії проросійського телеканалу «112 Україна». Працював у 2010−2013 роках спікером МЗС України. Він — нардеп 9-го скликання, що входить до фракції ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради безпеки та оборони, про санкції проти компаній-власників телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive, які створило оточення проросійського політика Віктора Медведчука.