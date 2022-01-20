https://racurs.ua/n165973-minfin-ssha-vvel-sankcii-protiv-politikov-iz-ukrainy-dvoe-iz-pula-medvedchuka.html

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Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против четырех граждан Украины за причастность к дестабилизации Украины.

Санкции введены в связи с «вредоносной деятельностью России за рубежом». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Ограничения ввели против действующих нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина, экс-нардепа от «Партии регионов» Владимира Олейника и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Тарас Козак — нардеп от ОПЗЖ, соратник Медведчука, владелец заблокированных из-за санкций СНБО телеканалов «112-Україна», ZIK, NewsOne (сам он также попал под санкции СНБО).

Владимир Сивкович — народный депутат трех созывов. Вице-премьер, был ответственен за силовой блок в первом правительстве Николая Азарова с 11 марта по 13 октября 2010 года. Был заместителем секретаря СНБО с октября 2010 по декабрь 2013 и членом Партии регионов.

Владимир Олейник — экс-нардеп, член фракции Партии регионов с декабря 2012 года. Являлся заместителем главы Комитета ВР Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Также он бывший городской голова Черкасс. В 2014 году стал соавтором законов о диктатуре. В настоящее время скрывается в Москве. Один из организаторов антиукраинского так называемого «Комитета спасения Украины».

Олег Волошин — политолог-международник, журналист, член редколлегии пророссийского телеканала «112 Украина». Работал в 2010—2013 годах спикером МИД Украины. Он — нардеп 9-го созыва, входящий во фракцию ОПЗЖ.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, о санкциях против компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, которые создало окружение пророссийского политика Виктора Медведчука.