Задержание. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n165974-pogranichniki-slujili-v-bande-kotoraya-terrorizirovala-odessu-sbu-video.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации в Одессе нейтрализовала банду преступников, в которую входили действующие правоохранители.

Участники банды терроризировали жителей Одессы, похищали людей и требовали с них деньги. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В случае отказа платить «дань», бандиты давили на потерпевших и угрожали физической расправой. Преступники представлялись полицейскими и задерживали граждан под вымышленными предлогами. После этого «выбивали» из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности. Кроме того, злоумышленники проводили «обыски» и обворовывали дома жителей областного центра.

Глава банды и его сообщник являются действующими сотрудниками Госпогранслужбы. При этом своим «жертвам» они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

В настоящее время им готовится сообщение о подозрении и избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило полицейского, который передавал наркотики арестованным в СИЗО. Ловкий правоохранитель умудрялся передавать наркотические вещества задержанным даже в помещении суда.