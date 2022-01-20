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Ракурс
Задержание. Фото: СБУ

Пограничники «служили» в банде, которая терроризировала Одессу — СБУ (ВИДЕО)

20 янв 2022, 18:41
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Служба безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации в Одессе нейтрализовала банду преступников, в которую входили действующие правоохранители.

Участники банды терроризировали жителей Одессы, похищали людей и требовали с них деньги. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В случае отказа платить «дань», бандиты давили на потерпевших и угрожали физической расправой. Преступники представлялись полицейскими и задерживали граждан под вымышленными предлогами. После этого «выбивали» из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности. Кроме того, злоумышленники проводили «обыски» и обворовывали дома жителей областного центра.

Задержание. Фото: СБУГлава банды и его сообщник являются действующими сотрудниками Госпогранслужбы. При этом своим «жертвам» они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

Задержание. Фото: СБУВ настоящее время им готовится сообщение о подозрении и избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей.


Задержание. Фото: СБУ

Задержание. Фото: СБУНапомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило полицейского, который передавал наркотики арестованным в СИЗО. Ловкий правоохранитель умудрялся передавать наркотические вещества задержанным даже в помещении суда.

Источник: Ракурс


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