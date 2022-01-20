Незвичайний спосіб здешевити виробництво вакцини від ковіду знайшли вчені

https://racurs.ua/ua/n165976-nezvychaynyy-sposib-zdeshevyty-vyrobnyctvo-vakcyny-vid-kovidu-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу може вироблятися дешевше і швидше — рослини тютюну можуть допомогти напрацювати багато білка для створення гібридних вакцин.

У біотехнологічного виробництва білків у рослинах є свої переваги — воно не вимагає складного обладнання і його легко можна розширити до промислових масштабів. Про це повідомляє Plants.

Білок у рослинах виходить більш повноцінним, ніж у клітинах бактерій, його не потрібно доопрацьовувати після виділення. Крім того, можна не боятися, що отриманий за допомогою рослин препарат буде забруднений патогенами — рослинні інфекції людям не страшні.

Зазвичай ген намагаються ввести в геном самої рослини, однак такий спосіб не повністю вдалий — трансгенні рослини синтезують мало білка, а щоб отримати таку рослину, може піти кілька місяців. Але якщо ген йде у вигляді вірусно-бактеріальної посилки, це дозволяє прискорити процес і підвищити «врожайність» білка.

Гібридну молекулу роблять так — ДНК, в якій вона закодована, вводять в клітини, які інтенсивно розмножуються, і синтезують потрібний білок. Як клітину-«фабрику» використовують бактерії, дріжджі, ссавців. Ще можна використовувати рослинні клітки. З'єднання ДНК з фрагментом S-білка коронавірусу з флагеліном Salmonella typhimurium вводять у геном вірусу, який заражає бактерії Agrobacterium tumefaciens, а вже ці бактерії відправляються в один з видів тютюну.

Далі виділяють насинтезований білок з тютюнового листя — за чотири дні на один грам листя вдалося отримати 110−140 мікрограм білка, який можна використовувати у вакцині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» виявився стійким до вакцинації. В Ізраїлі провели дослідження з чотирма дозами вакцини і встановили, що досягнутого рівня антитіл недостатньо для захисту від нового штаму коронавірусу.