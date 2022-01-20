https://racurs.ua/ua/n165977-vnutrishniy-okean-znayshly-u-zori-smerti-foto.html

Ракурс

Дослідники знайшли відомості про легкі коливання осі обертання Мімаса — супутника Сатурна — під час його шляху навколо планети-господарки.

Мімас іноді жартома називають «Зорею смерті» через величезний кратер Гершеля діаметром 135 км. Про це повідомляє Science Direct.

При висоті стінок кратера в п’ять км і максимальній глибині в десять км, в центрі є «гора» висотою в шість км. Діаметр супутника — 396 км, і питання, що з його орбітальними параметрами щось не так, поставили кілька років тому, коли перші аналізи даних «Кассіні» показали його коливання.

За розрахунками виходило, що наявність рідкого океану виключена. Щоб підтримувати воду рідкою всередині супутника, його повинна розігрівати потужна приливна деформація від впливу гравітації Сатурна. Але в цьому випадку потужні приливні сили повинні були періодично деформувати поверхню Мімаса, вирівнюючи її. А значить, стародавні нерівності типу кратера там будуть неможливі.

Дослідники з Південно-Західного дослідницького інституту (США) спробували перерахувати дані зонда, щоб перевірити, чи можлива ситуація, коли приливна дія від Сатурна досить сильна, щоб підтримати всередині Мімаса океан, але недостатньо сильна, щоб тримати його поверхню «молодою» і рівною.

Виявилося, що при товщині зовнішньої льодової оболонки від 20 до 32 км приливної взаємодії дійсно не вистачить для згладжування ударних кратерів. При цьому всередині тіла буде достатньо тепло, щоб внутрішні 300 км Мімаса були в основному заповнені солоною водою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрономи знайшли незвичайну зірку типу Вольфа-Райє в туманності «Блакитний спалах».

Джерело: Science Direct