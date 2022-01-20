Собака Міллі. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n165979-sosyska-vryatuvala-jyttya-sobaci-v-brytaniyi-foto.html

Ракурс

У Великій Британії рятувальники з організації Denmead Drone Search & Rescue врятували собаку Міллі з води за допомогою сосиски, прив’язаної до дрона.

Міллі зникла 13 січня, відбігши від господарки. Тварину знайшли наступного дня на прибережній мілині, але дістатися собаки не могли, оскільки тварина боялася людей. Про це повідомляє The Guardian.

Тоді оператор безпілотника запропонував прив’язати до нього сосиску, щоб Міллі бігла за нею. Сосиску для дрона приготувала жінка, що жила неподалік. План спрацював — Міллі пішла за сосискою і вибігла на мілину, звідки її успішно забрали й потім повернули власниці.

Якби ми не витягли її (Міллі — ред.) з тої території, то прийшла б хвиля, і тварина могла б потонути. Такого ми раніше не робили — сосиски стали останнім заходом, бо допливти до неї на човні або будь-яким іншим способом ми не могли, — розповідають рятувальники.



Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що нове дослідження показало, що собаки здатні відрізняти рідну мову господаря від іноземних мов.

Джерело: The Guardian