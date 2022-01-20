https://racurs.ua/ua/n165980-viyska-rf-vyshykuvalysya-v-13-km-vid-kordoniv-ukrayiny-foto-video.html

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Вторгнення РФ на територію України досі залишається можливим. Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила знімки зі супутників, які зафільмували військову техніку РФ на кількох полігонах поблизу України.

Техніку можна побачити на полігонах у Єльні, Клинцях, Погоновому та Климовому. Відповідне відео Reuters опублікували на YouTube.

Ці полігони знаходяться поблизу східних кордонів України. Так, полігон у Клинцях знаходиться за близько 30 км від кордону України, полігон у Климовому — близько 13 км. На знімках видно танки, БМП, вантажні автомобілі, залізничний склад із військовою технікою та самохідні артилерійські установки. Знімки зробили супутники Maxar Technologies.

Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що Джо Байден під час прес-конференції за підсумками першого року свого перебування на посаді президента США заявив, що залежно від подальших дій Кремля в ситуації навколо України визначатимуться наслідки для Росії, а в разі повномасштабного вторгнення РФ очікує «катастрофа».