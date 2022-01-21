Як реагуватимуть США на “зелених чоловічків” РФ, вказав Байден

https://racurs.ua/ua/n165983-yak-reaguvatymut-ssha-na-zelenyh-cholovichkiv-rf-vkazav-bayden.html

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Джо Байден, президент США, назвав можливі гібридні форми агресії Росії, за які США з партнерами реагуватимуть запровадженням суворих санкцій.

Я був абсолютно чітким з президентом Путіним — у нас немає непорозумінь. Якщо якісь, будь-які російські підрозділи перетинають кордон України — це вторгнення. Відтак, відповідь буде — жорстка і скоординована економічна реакція. Це не єдиний сценарій, до якого ми повинні бути готові. Росія раніше неодноразово засвідчувала, що готова вдаватися до агресивних заходів, які не входять до категорії відкритих військових дій: так звані «атаки в сірій зоні» і операції російських військових без російської форми, — цитує Байдена «Голос Америки».

Зокрема, президент США нагадав про «зелених чоловічків» — кадрових військових Росії без розпізнавальних знаків збройних сил РФ.

Також Байден заявив, що кібератаки також розцінюватимуть як форму гібридної агресії Росії проти України.

Вашингтон обіцяє «сувору та скоординовану економічну відповідь» для Москви у разі вторгнення. Американський президент стверджує, що Путін «заплатить високу ціну».

Нагадаємо, Байден заявив, що «незначне вторгнення» Росії може викликати менш жваву відповідь з боку НАТО. Зеленський на це відреагував, що «незначних агресій і маленьких народів не буває". Після цих слів речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Білий дім розцінюватиме перетин українських кордонів будь-якими підрозділами російської армії як вторгнення.

Журналісти російської служби «Радіо Свобода» та незалежної групи військових розслідувачів Conflict Intelligence Team знайшли у соцмережах докази того, що командування РФ забрало військових контрактників із азійської частини Росії на шість-дев'ять місяців на «навчання» та «відрядження» до України.