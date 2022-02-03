Модифицированный пикап Chevrolet Silverado. Фото: Gateway Classic Cars

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Модифицированный пикап Chevrolet (Шевроле) продадут на аукционе в Соединенных Штатах Америки.

На американском сайте по продаже классических автомобилей появился шестиколесный кастомный пикап Chevrolet Silverado образца 2004 года. После тюнинга машина отличается от заводской модели форсированным до 1400 л. с. мотором, пневматической подвеской, а также передней частью кузова, выполненной в стиле Cadillac EXT. Об этом сообщается на сайте Gateway Classic Cars.

Транспортное средство получило удлиненную грузовую платформу с пнемоподвеской и третьим мостом. В ходе доработок грузовик получил дополнительную пару колес для лучшей прививки с дорогой. Салон машины обили сиденьями бежевого цвета. Кроме того, автомастера также установили в дверях мощную стереосистему.

Под капотом этого «зверя» расположили 8,7-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами Garrett, отдачу которого довели до 1425 л. с. и 1671 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает пятиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Необычный пикап оценили в 65 тыс. долл. (примерно 1 млн 828 тыс. 340 грн по текущему курсу).

Напомним, в США на аукционе классических автомобилей Gooding & Company продали редчайший суперкар McLaren F1. За авто пробегом менее 400 км заплатили более 20 млн долл.

Источник: Gateway Classic Cars