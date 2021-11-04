Волынянка. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n162607-ukrainskuu-volynyanku-prodali-za-tysyachi-dollarov-v-ssha-foto.html

Ракурс

В США на аукционе продали украинский автомобиль ЛуАЗ («Волынянка») 1994 года выпуска.

Эта модель выпускалась на Луцком автозаводе с 1979 до 1996 года. Соответствующее объявление появилось на Bring a trailer.

Это модернизированная версия ЛуАЗ-969А, которая имеет определенные внешние отличия и ряд конструктивных обновлений. В частности, версия M получила раздельный привод тормозов с гидровакуумным усилителем на переднем контуре.

Выставленный на торги экземпляр сохранился в оригинальной кондиции, с заводскими шинами. Пробег составляет ориентировочно 5,7 тыс. км. В то же время на кузове есть небольшие очаги ржавчины. Автомобиль имеет немецкие номерные знаки и заводскую табличку на немецком языке.

В движение ЛуАЗ-969М, как и 969А, приводит 1,2-литровый V-образный двигатель МеМЗ мощностью 40 лошадиных сил от «Запорожцев».

ЛуАЗ продали за 7,5 тыс. дол. В США за такие деньги можно приобрести популярный «народный» автомобиль Toyota Camry с 2010 года. Добавим, что это уже вторая продажа машины за год. В марте 2021 года ЛуАЗ продали за 9,3 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг лучших авто в 2021 году составила американская аналитическая компания J. D. Power. Она провела исследование и выбрала лучшие автомобили по мнению владельцев. В то же время массовые бренды повысили свою привлекательность и сократили разрыв с марками премиум-класса.

Источник: Bring a trailer