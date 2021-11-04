Волинянка. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n162607-ukrayinsku-volynyanku-prodaly-za-tysyachi-dolariv-u-ssha-foto.html

Ракурс

У США на аукціоні продали український автомобіль ЛуАЗ («Волинянка») 1994 року випуску.

Ця модель випускалася на Луцькому автозаводі з 1979 до 1996 року. Відповідне оголошення з’явилося на Bring a trailer.

Це модернізована версія ЛуАЗ-969А, яка має певні зовнішні відмінності та низку конструктивних оновлень. Зокрема, версія M отримала роздільний привід гальм із гідровакуумним підсилювачем на передньому контурі.

Виставлений на торги екземпляр зберігся в оригінальній кондиції, з заводськими шинами. Пробіг складає орієнтовно 5,7 тис. км. Водночас на кузові є невеликі осередки іржі. Автомобіль має німецькі номерні знаки та заводську табличку німецькою мовою.

У рух ЛуАЗ-969М, як і 969А, приводив 1,2-літровий V-подібний двигун МеМЗ потужністю 40 кінських сил від «Запорожців».

ЛуАЗ продали за 7,5 тис. дол. У США за такі гроші можна придбати популярний «народний» автомобіль Toyota Camry від 2010 року. Додамо, що це вже другий продаж машини за рік. У березні 2021 року ЛуАЗ продали за 9,3 тисячі доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найкращих авто 2021 року склала американська аналітична компанія J. D. Power. Вона провела дослідження і вибрала кращі автомобілі на думку власників. Водночас масові бренди підвищили свою привабливість і скоротили розрив із марками преміум-класу.

Джерело: Bring a trailer